Авторы блокады Донбасса перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский - Гройсман

Организаторы блокады Донбасса, начатой в январе этого года, действовали в четкой координации с россиянами и фактически способствовали передаче российской стороне промышленных активов и полезных ископаемых из украинских шахт. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью Лига. net.

"То, что делали организаторы блокады, они делали в полной координации с россиянами. В этом нет никаких сомнений. По большому счету, чего добивались организаторы? Дать россиянам повод просто забрать все имущество на неподконтрольных территориях. И сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100% в российскую экономику. Они сами, авторы блокады, перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали", - сказал Премьер-министр.

При этом он предложил разобраться с одной из номинальных причин блокады, а именно - использованием так называемой формулы "Роттердам +" при закупке угля, привлекая независимого регулятора, а именно - Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Правительство не устанавливает здесь никаких нормативов, их устанавливает независимая комиссия, в которой нет наших (правительственных) представителей", - отметил Глава Правительства.

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