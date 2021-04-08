Білий дім планує призначити спецпосланника для зупинки Nord Stream 2 - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість запровадження посади спецпосланника для ведення міжнародних переговорів щодо припинення будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Як повідомило видання Politico, кандидатом на цю посаду розглядається Амос Гокстейн, передає Укрінформ.

"Наприкінці минулого місяця радник з питань національної безпеки Джейк Салліван неофіційно запропонував цю посаду Амосу Гокстейну, який раніше працював спецпосланником та координатором з міжнародних енергетичних питань при президентові Обамі та був близьким радником і довіреною особою тодішнього віцепрезидента Джо Байдена",- зазначає видання із посиланням на нинішніх і колишніх чиновників адміністрації США.

Відомо також, що Гокстейн до кінця минулого року перебував у складі наглядової ради "Нафтогазу України".

Видання зауважує, що наміри призначити спецпосланника щодо Nord Stream 2 вказують на новий стратегічний фокус уваги з боку американської адміністрації. Раніше дипломатія з питань газопроводу велася посадовцями з Ради національної безпеки та Держдепартаменту США. Зараз же складна геополітика навколо Nord Stream 2 "потребує пильнішої уваги".

Як повідомляв Укрінформ, питання Nord Stream 2 є одним із найбільш складних напрямів американської дипломатії у відносинах з Німеччиною. Адміністрація Байдена, яка задекларувала наміри відновити близькі відносини з офіційним Берліном, відчуває тиск з вимогою припинення будівництва Nord Stream 2 з боку Конгресу США.

За даними компанії Nord Stream 2 AG, на цей час прокладено 2339 км з 2460 км, що становить 95% всієї довжини газопроводу.

Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене, однак російська сторона поновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.