Білорусь припиняє постачання електроенергії в Україну

Від завтра, з 18 листопада, Білорусь припиняє постачання електроенергії до України відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин.

Про це повідомили БЕЛТА у пресслужбі Міністерства енергетики Білорусі.

"Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, 2 листопада повідомлялося, що Білорусь розпочала постачання електроенергії в Україну в рамках договору про надання аварійної допомоги.

При цьому напередодні голова Міненерго Герман Галущенко на годині питань уряду в Раді заявив, що жодного кіловата електроенергії з Білорусі не надходило.

Нардеп Андрій Герус заявляв, що Україна не імпортуватиме електроенергію з Білорусі з 1 листопада.