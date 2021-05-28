Білорусь вводить ліцензування імпорту українських товарів

Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів терміном на шість місяців, повідомляє торговий представник України Тарас Качка у Facebook.

"За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки Українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі", - пише Качка.

Торговий представник добавляє, що таке рішення Ради міністрів Білорусі затвердила від 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.

Разом с тим він впевнений, що такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними, бо режим індивідуального ліцензування означає "ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі".

Він додав, що наразі Кабмін проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.

Нагадаємо, що Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 26 травня обмежила пропускну здатність для імпорту електроенергії в Україні з боку Росії і Білорусі до нулевого рівня терміном до 1 жовтня 2021 року.

Підконтрольне невизнаному президенту Аляксандру Лукашенку міністерство енергетики Білорусі запевнило, що націлене на конструктивну взаємодію і, якщо це буде потрібно, готове організувати постачання електроенергії в Україні після того, як Київ заборонив імпорт електроенергії з цієї країни.