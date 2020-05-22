Більше ніж половина українських компаній розглядають варіант переходу на віддалену або позмінну роботу - опитування ЄБА

Більше ніж половина українських компаній (62%) розглядають варіант повного або часткового переходу на віддалену або позмінну роботу, свідчать дані опитування Європейською Бізнес Асоціації (ЄБА), в якому взяли участь керівники 105 компаній-членів асоціації.

Як повідомила ЄБА в релізі за підсумками дослідження, проведеного з 12 до 21 травня, 35% компаній готові повернутися до офісів у травні, ще 34% - у червні.

"До того ж 16% повідомили, що вже відновили роботу або ж зовсім не припиняли її на період карантину через особливості діяльності. Ще 15% не планують поки що повернення до офісу або ще не визначилися з остаточною датою", - зазначила ЄБА.

Впровадити гнучкий або позмінний графік роботи планують 42% опитаних директорів, ще 13% рекомендуватимуть працівникам продовжувати роботу з дому.

П'ята частина опитаних готується до поетапного виходу з карантину - з 25% працівників до 50%, зазначає ЄБА за підсумками опитування.

Водночас більшості компаній вдалося зберегти зарплату співробітникам незмінною - про це повідомили 63% респондентів, тоді як 23% відзначили скорочення зарплат, 7% - збільшення. Ще 3% компаній відправили деякі категорії працівників у неоплачувану відпустку.

Згідно з опитуванням бізнесу, 82% зберегли персонал у незмінному складі, а 8% перебувають у пошуку нових співробітників, тоді як 11% скоротили штат.

При цьому 36% керівників підприємств відзначили зниження доходів на 20%, ще 28% - на 20-50% і 18% - на 50-75%.

"Тільки 11% опитаних повідомили, що жодних змін не відбулося, а 3% змогли збільшити дохід до 20%", - додали в асоціації.

Підприємці, говорячи про необхідну підтримку від держави, найчастіше вказували на необхідність зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, запровадження виплат допомоги працівникам за рахунок Фонд соцстраху з першого дня хвороби, а також скасування штрафів за порушення податкового законодавства до кінця року, зазначила ЄБА.

"Щоб досягнути докарантинного рівня розвитку, на думку 20% підприємців, знадобиться шість місяців, для 39% - близько року. Ще 17% знадобиться два роки, а 7% - більше ніж два роки", - зазначила ЄБА в релізі, додавши при цьому, що 4% опитаних не втратили темпів розвитку під час карантину.

