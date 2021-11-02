Біля кордону України перебуває близько 90 тисяч російських військових - Міноборони

Станом на початок листопада 2021 року біля державного кордону України й на тимчасово окупованих територіях Криму й Донецької і Луганської областей зосереджено близько 90 тисяч російських військових.

Про це повідомили в пресцентрі Міноборони.

"До його складу входять війська 8, 20 армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту РФ. Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з'єднання та частини 4, 6 армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони повітряно- космічних сил збройних сил Російської Федерації. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ", - ідеться в повідомленні. Відпрацювали знищення ворожих цілей: Росія провела військові навчання в Чорному морі

Варто зазначити, що в другій половині 2021 року командування збройних сил РФ провело серію широкомасштабних командно-штабних навчань неподалік кордону України. До них залучали війська Південного й Західного військових округів, а також окремі частини і підрозділи 41 армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Після завершення заходів війська залишилися поблизу Єльні Смоленської області, що на відстані близько 260 кілометрів від кордону України.

"Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруження в регіоні й політичного тиску на сусідні держави", - додали в пресцентрі.

Раніше у виданні Politico зауважили, що Росія знову концентрує війська й озброєння на кордоні з Україною. Це підтверджують комерційні фотографії з супутника.

Однак у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України спростували інформацію щодо додаткового перекидання збройних сил РФ до кордону. Там вважають, що поширення у ЗМІ та мережі подібних повідомлень є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій.

Крім того, видання The Washington Post написало про те, що Росія почала стягувати свої війська до кордону з Україною після того, як у Білорусі закінчилися спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021". Співрозмовники видання стверджують, що бачать "незвичайні переміщення техніки та військових на західному фланзі Росії".

Прямий канал

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