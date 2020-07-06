ЄІБ може виділити Україні EUR340 млн в рамках Програми відновлення

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може виділити Україні €340 млн у рамках Програми відновлення, свідчить інформація на сайті банку.

Згідно з повідомленням, фінансування має бути спрямовано на створення, відновлення і поліпшення громадських будівель, зокрема адміністративних будівель, шкіл, медичних центрів і лікарень, державних доріг і мостів, а також на постачання комунальних послуг.

Програма, зокрема, орієнтована на об'єкти, що розміщуються на підконтрольних Україні територіях у Донецькій і Луганській областях, а також чотирьох прилеглих областей - Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської та міськрад в інших областях, щоб дати змогу їм впоратися з припливом внутрішніх переселенців, уточнив ЄІБ.

Як зазначено в повідомленні, фінансування передбачається виділити для таких секторів, як вода і водопостачання, енергетика, містобудування і транспорт.

Такі заходи передбачено Спеціальним планом дій ЄІБ для України, розрахованого на три роки із загальним фінансуванням €3 млрд.

