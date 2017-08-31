Біткойн в Україні: назвали дату, коли криптовалюта отримає правовий статус

В Україні правовий статус криптовалюти Bitcoin планують визначено вже до кінця вересня 2017 року. Раніше в НБУ стверджували, що надання такого статусу криптовалюті ускладнене рядом чинників.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Мушак на своїй сторінці у Facebook. Згідно з повідомленням, між членами Ради досягли загального розуміння, що криптовалюту Bitcoin, Blockchain (розподілена база даних, реалізована в системі Bitcoin) та інші криптоспільноти потрібно захистити та зберегти.

"Сьогодні відбулася засідання Ради фінансової стабільності, де пообіцяли врегулювати статус Bitcoin. Буде спільна позиція Національного банку, Мінфіну, НКЦПФР та інших регуляторів з цього приводу. Але вирішили взяти три тижні для роботи Task Force", - йдеться у повідомленні.

Загальна позиція буде оприлюднена на сайтах всіх регуляторів. Раніше в НБУ зазначали, що надання правового статусу криптовалюті біткойн ускладнюється відсутністю консолідованого підходу до класифікації Bitcoin і регулювання угод з ним у світі.