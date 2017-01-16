Байден призвал Украину продолжать сотрудничество с МВФ и очищать банковскую систему

Вице-президент США Джозеф Байден призывает Украину продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом и очищать банковскую систему. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українські Новини.

"Продолжайте работать с МВФ, чтобы внедрить жесткие реформы, которые обеспечат стойкость экономики", - сказал Байден.

Также он призвал украинские власти продолжить очищение банковской системы.

"Продолжайте очищение банковской системы", - подчеркнул вице-президент США.

Кроме того, Байден призвал украинские власти бороться с коррупцией.

Напомним, Байден прибыл в Украину для встречи с Порошенко и Гройсманом.

Как сообщалось ранее, США призывают Украину ликвидировать зависимость от российского газа.