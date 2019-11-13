Бахматюк рассказал о встрече с Богданом:

Бизнесмен Олег Бахматюк заявил, что общался с руководителем Офиса президента Андреем Богданом по поводу рефинансирования своих обнакротившихся банков VAB и "Финансовая инициатива", но договоренностей не достиг.

Об этом Бахматюк рассказал в интервью "Экономической правде".

"Я встречался с Андреем Богданом. И по вопросу рефинансу, и по другому вопросу. А именно о создании компании для работы с Китаем. Мы хотели решить вопрос с финансовыми возможностями, сделать что-то хорошее для государства", - заявил Бахматюк.

"Сошлись на том, что будем работать с Фондом гарантирования и всеми остальными. А потом, насколько я понимаю, то переигралось. Большого восторга там не было", - резюмировал Бахматюк.

Ранее сообщалось о задержании 7 бывших и действующих сотрудников Нацбанка и ликвидированного VAB Банка по делу о завладении 1,2 млрд гривен, выделенных финучреждению в качестве стабилизационного кредита.

12 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении 8 фигурантам этого дела. Среди них бывший глава наблюдательного совета банка, глава правления и трое должностных лиц частных компаний, которые связаны с бенефициарными владельцами банка.

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