Бахматюк задолжал 10 млрд грн по кредитам рефинансирования двух своих банков - НБУ

По сообщению пресс-службы Национального банка Украины, двум банкам бизнесмена Олега Бахматюка - "VAB Банку" и "Финансовой инициативе" - выдали кредит рефинансирования на общую сумму около 10 млрд грн. При этом средства, выданные "VAB Банку", использовали по назначению - выдали вкладчикам, подчеркнули в НБУ.

Украинский бизнесмен Олег Бахматюк, который является владельцем обанкротившихся "VAB Банка" и банка "Финансовая инициатива", задолжал Национальному банку по кредитам рефинансирования обеих финучреждений 10,6 млрд грн, сообщила пресс-служба регулятора в Facebook.

"У НБУ есть личное поручительство Бахматюка на 8,6 млрд грн и имущественные поручительства его компаний о погашении этой задолженности. Поскольку самостоятельно бизнесмен не перечислил ни копейки собственных средств на погашение своих долгов, Национальный банк с 2015 года подал более 50 исков в суды против него и его компаний", - сказано в релизе.

В НБУ отметили, что имеют судебных решений по "Финансовой инициативе", которые вступили в силу, однако компенсацию регулятор еще не получил - "реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на очень вяло".

В то же время в Нацбанке отметили, что процедура выдачи кредита "VAB Банку" не была нарушена, а финучреждение использовало средства по назначению.

"Всего в 2014 году "VAB Банк" получил кредиты на 3 млрд грн, в том числе в октябре - 1,2 млрд грн. НБУ определил целевое использование средств - выплата средств вкладчикам. Нецелевого использования средств НБУ не обнаружено. Средства были направлены на выплату вкладчикам. Все средства были использованы на выплаты 80 тыс. вкладчикам в течение 18 дней. В среднем банк выплачивал ежедневно более 100 млн грн", - сказано в релизе.

В пресс-службе регулятора не уточнили, какое было целевое назначение средств, выданных "Финансовой инициативе", и как они были использованы.

В течение 11-12 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении восьмерым фигурантам дела "VAB Банка", среди которых Писарук, бывшие чиновники НБУ, топ-менеджеры "VAB Банка". Их подозревают в завладении средствами стабилизационного кредита этого банка на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении Бахматюку и экс-главе правления "VAB Банка" Денису Мальцеву.

12 ноября ВАКС избрал меру пресечения экс-директору генерального департамента банковского надзора Национального банка Украины Алле Шульге. Суд арестовал Шульгу на срок 60 дней с альтернативой залога в размере 15 млн грн. 13 ноября суд избрал меру пресечения члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому. Ему присудили круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней.

13 ноября суд взял под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1,15 млн грн бывшего заместителя председателя правления "VAB Банка". Основателю одной из фирм, который подозревается в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения 576 тыс. 300 грн залога.

В НАБУ отметили, что в 2014 году, через 40 дней после предоставления кредита, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным, 1,2 млрд грн банк регулятору не вернул. Бахматюк был самым крупным акционером "VAB Банка". Сейчас бизнесмен находится в Швейцарии.

НАБУ расследует это дело с 2016 года. В феврале 2019-го тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сменил подследственность, передав материалы производства следователям полиции и прокурорам. В августе дело закрыли, а в сентябре новый генпрокурор Руслан Рябошапка отменил постановление о закрытии и вернул производство НАБУ.

Бахматюк называет обвинения в свой адрес необоснованными, аргументируя такую позицию тем, что кредит, выданный банку, использовали по назначению.

11 ноября бизнесмен написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Он заявил, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.