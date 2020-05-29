Бахматюк звернеться в міжнародні суди

Бахматюк вважає політично заангажованим рішення апеляційної палати ВАКС про заочний арешт і звернеться в міжнародні суди

Бізнесмен Олег Бахматюк оскаржить у міжнародних судах рішення апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) про свій заочний арешт у справі VAB Банку, який належав йому, вважаючи його політично заангажованим і прийнятим при втручанні директора НАБУ Артема Ситника.

"Артем Ситник, який вважає мене особистим ворогом і діє з мотивів особистої помсти, нехтуючи правосуддям, особисто їздив у ВАКС і де-факто втручався в процес", - стверджує Бахматюк в заяві ввечері в четвер.

На його думку, прямим доказом цього є те, що в ідентичних справах тієї ж апеляційної палати ВАКС, наприклад, у справі екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка і в справі екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва було прийнято протилежне рішення: суд відмовив у застосуванні запобіжних заходів у вигляді утримання під вартою.

"Рішення ВАКС не можна пояснити з точки зору права, воно є абсолютно нелогічним - заочно арештовувати людину, про місцеперебування якої були офіційно сповіщені слідчі органи відповідно до положень міжнародної правової конвенції, заборонено. Таке рішення можна пояснити тільки політичною кон'юнктурою", - вважає Бахматюк.

За його словами, Ситник при підготовці цього засідання перебував у тісному контакті з суддями апеляційної палати, щоб переконати їх у винесенні такого рішення.

Бізнесмен також нагадав, що перша інстанція відмовилася приймати рішення про його заочний арешт.

Екс-власник виведених з ринку VAB Банку і банку "Фінансова ініціатива" нагадав, що розгляд справи в суді відбувався на тлі переговорів і його декларацій про готовність до співпраці для повернення коштів заборгованості до бюджету. Бахматюк, якому належить один з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг", також підкреслив, що хоче зберегти підприємство і робочі місця і стати позитивним прикладом вирішення ситуації, що виникла після безпрецедентної банківської чистки, що проводилася НБУ в 2014-2015 роках.

"Це рішення зупинило рух на шляху до мирного вирішення питання повернення заборгованості банків, до чого ми прагнули і чого домагалися ... Очевидно, ми не можемо далі спиратися на українське правосуддя як на гаранта дотримання законних прав і будемо домагатися справедливості в міжнародних судах", - заявив Бахматюк.

Як повідомлялося, 15 квітня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) в обранні для бізнесмена, екс-власника VAB Банку Олега Бахматюка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у справі про отриманий цим банком у 2014 році стабілізаційний кредит Нацбанку, що підтверджує незаконність дій НАБУ.

20 березня 2015 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ). На початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів займав 16-е місце (24 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Бахматюк неодноразово звертався до Фонду гарантування вкладів фізосіб і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але Нацбанк відхилив його пропозиції і вимагає негайно стягнути заборгованість за кредитами рефінансування.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 11 листопада 2019 року за підозрою в заволодінні коштами стабкредиту VAB банку затримали 7 осіб, серед яких колишні і діючі співробітники Національного банку України, VAB банку та пов'язаних з екс-власником банку компаній, проте потім відпустили їх під заставу.

У кінці листопада Міністерство внутрішніх справ (МВС) України за заявою НАБУ оголосило в розшук Бахматюка і його сестру, гендиректора "Авангарду" Наталію Василюк, які на момент слідчих дій були за кордоном.