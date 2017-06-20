Балчун сообщил о возможном повышении цен на железнодорожные билеты

Руководитель правления публичного акционерного общества "Укрзализныця" Войцех Балчун рассказал, что в ближайшем времени тарифы на пассажирские перевозки повышаться не будут. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы решили не поднимать цены на билеты благодаря улучшению эффективности работы в других сферах", - сказал он.

Также в "Укрзализныце" приняли решение о снижении стоимости билетов на международных сообщениях, в частности, в Перемышль или Холм.

"Промоцены мы сделали для того, чтобы эти трансграничные сообщения стали конкурентными с автобусами, которые стоят на границе много часов", - отметил Балчун.

Руководитель правления "Укрзализныци" добавил, что в настоящее время компания делает много для того, чтобы развить международные железнодорожные сообщения.

"Мы интенсивно прорабатываем идею поезда Черновцы-Сучава со станцией пересадки в Вадул-Сирет. Все время также ведутся переговоры с венграми о введении в действие железнодорожного сообщения Мукачево-Будапешт. На этой неделе в Перемышле также продолжатся переговоры по поезда Львов-Краков ", - подчеркнул он.

Кроме того, Балчун сообщил, что некоторые железнодорожные маршруты приносят "Укрзализныце" убытки. Однако компания продолжает доплачивает к ним иногда даже 260 миллионов гривен, так как они являются стратегическими маршрутами, а их поддержка - "частью общественной миссии" "Укрзализныци".