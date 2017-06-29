Бальцерович: Главное достижение Украины - макроэкономическая стабилизация, благодаря которой страна избежала катастрофы

Главное достижение Украины за последние годы - это макроэкономическая стабилизация, запуск электронной системы государственных закупок ProZorro и реформа НАК "Нафтогаз України", заявил сопредседатель стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине, экс-вице-премьер и министр финансов Польши Лешек Бальцерович, сообщает "Укринформ".

"Самое главное достижение Украины - это макроэкономическая стабилизация, благодаря которой Украина избежала катастрофы. Если речь идет о структурных реформах, то нужно вспомнить о реформе "Нафтогаза". Еще одно - это создание новых институтов, таких как Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также запуск ProZorro", - сказал Бальцерович в ходе международной конференции "Украина сегодня: последние тенденции экономического развития".

Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая принял проект постановления, в котором прогноз роста ВВП на 2018 год устанавливается на уровне 3%, в 2019-м - на уровне 3,6%, в 2020 году - на уровне 4%.

На 2017 год Кабмин скорректировал свой прогноз: ВВП с 3% до 1,8% и инфляции с 8,1% до 11,2%.

Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, в 2018 году рост ВВП Украины может достичь 3% в связи с улучшением потребительского спроса и инвестиций.