Bank of America прогнозирует повышение цены на нефть до 100 долларов

Цены на нефть в 2019 году могут вырасти до 100 долларов за баррель.

Такой прогноз дают в Bank of America, сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, нефть сорта Brent, которая на 10 мая стоила 77 долларов за баррель, может подорожать до 90 долларов во втором квартале 2019 года.

При этом аналитики Bank of America считают, что цены на нефть могут подняться и до 100 долларов.

Это возможно после продления соглашения по сокращению добычи сырья ОПЕК+, а также от санкций США по отношению к Ирану.

Помимо этого есть риски срыва поставок сырья из Венесуэлы.

"Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться", - отметил глава отдела товароведения банка Merril Lynch Франсиско Бланк.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально заявил, что США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий так называемой иранской ядерной сделки и подписал распоряжение о возобновлении санкций против Ирана.