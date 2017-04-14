Банк Бахматюка "Финансовая инициатива" незаконно объявили банкротом - суд

Высший административный суд Украины вчера, 13 апреля, подтвердил незаконность решения Национального банка о признании неплатежеспособным банка Финансовая инициатива Олега Бахматюка и введении в него временной администрации. Об этом пресс-служба Бахматюка сообщила корреспонденту LIGA.net.

Бахматюк заявляет, что суд признал незаконным введение временной администрации, подтвердил занижение со стороны Нацбанка стоимости принадлежащих Финансовой инициативе государственных ценных бумаг, что искусственно создало условий для банкротства.

В конце декабря прошлого года суд подтвердил правомерность постановления НБУ об отнесении банка Финансовая инициатива к категории неплатежеспособных. Нацбанк принял такое решение 23 июня 2016 года.

Тогда же, в конце декабря, председатель НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что задолженность компаний Бахматюка перед государством составляет 38 млрд грн. Через месяц, в январе текущего года, сам Бахматюк оценил долг своих обанкротившихся банков (VAB, Финансовая инициатива) в 20 млрд грн.

На этой неделе, объявляя о своей грядущей отставке, Гонтарева сказала, что долг Бахматюка перед НБУ превышает 10 млрд грн.