Банк "Новый" решил самоликвидироваться

Мелкие банки уходят с рынка Банк "Новый" планирует прекратить банковскую деятельность, сообщается на официальном сайте.

Согласно сообщению, общее собрание акционеров состоится 26 июня 2017 г.

"Прекратить осуществление банковской деятельности банка "Новый" в порядке, определенном ст. 2 Закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", без прекращения после отзыва банковской лицензии деятельности в соответствии с лицензией на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке (деятельности по торговле ценными бумагами - брокерской деятельности) ", - говорится в сообщении.

Напомним, банк "Новый" попал в перечень банков от НБУ, которые сейчас в зоне риска.

Сообщалось, банк "Финансовый партнер" намерен прекратить банковскую деятельность.

Президент Петр Порошенко подписал закон об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков.