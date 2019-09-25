Банки получили право округлять суммы кассовых операций с 25 сентября в связи с изъятием монет мелких номиналов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"НБУ с 25 сентября 2019 года распространяет на банки право округлять суммы кассовых операций", - сообщили в Нацбанке.

Такое решение в регуляторе объяснили, в частности, предложением банковского сообщества в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов.

"Результаты закругления есть прочими операционными доходами/расходами банка", - добавили в НБУ.

Также в Нацбанке напомнили, что с 1 октября разменные монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестают быть средством платежа.

"Поэтому все наличные расчеты должны осуществляться банками в суммах, кратных наименьшому номиналу денежных знаков национальной валюты, находящейся в обращении - 10 копейкам", - пояснили в регуляторе.

Закругления общих в чеке сумм наличных расчетов за товары (работы, услуги), как указано, осуществляется по следующим правилам: сумма, заканчивающаяся от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек; сумма, заканчивающаяся от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Во время безналичных расчетов закругление не будет происходить.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Украине с 1 октября из оборота изымут монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

