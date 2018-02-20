Банки прощаются с тайной - НБУ обязал финучреждения публиковать на своих сайтах всю "математику"

С 21 февраля украинские финучреждения обязаны публиковать на своих сайтах всю "математику"

С завтрашнего дня украинские банки обязаны будут публиковать на официальных веб-страницах куда больше детализированной информации о своей деятельности, чем когда-либо прежде. В частности, им придется показать структуру кредитного портфеля в разрезе классов должников, а также продемонстрировать, в какие отрасли экономики они вкладывали средства вкладчиков. Соответствующие изменения закреплены постановлением Нацбанка No11 от 15 февраля, которое вступает в силу с 21 февраля. Ничего не скроешь

Постановление "Об установлении перечня информации, которая подлежит обязательному обнародованию банками Украины" пришло на смену документу с аналогичным названием, который действовал с сентября 2017 года. Правда, та бумага обязывала банки предоставлять схожую информацию только регулятору. А уж тот брался за публикацию отчетности на своем сайте.

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Теперь же НБУ четко указал, что кроме подачи информации самому регулятору, данные нужно будет публиковать на собственных сайтах финучреждений. В частности, с завтрашнего дня они будут обязаны раскрыть перед клиентами: Оборотно-сальдовый баланс помесячно и по итогам года.

Помесячное распределение кредитов по классами должников; Ежегодную статистику корпоративного кредитного портфеля с распределением по видам экономической деятельности.

Экономические нормативы и лимиты открытой валютной позиции.

Регулятивный капитал, его расчет по составляющим, а также норматив адекватности Н2.

В Нацбанке свои инициативы объяснили стремлением увеличить прозрачность банковской системы. Правда, финансисты вовсе не уверены, что такая мера будет способствовать увеличению доверия украинцев к финучреждениям. Тем более сейчас, когда банки переходят на европейские стандарты финотчетности МФСО 9, что неизбежно приводит к ухудшению показателей и непременно актуализирует в Украине проблему докапитализации.

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"Нацбанк прислушался к мнению банковского сообщества и отсрочил график увеличения банковского капитала до 300 млн грн. на два года. Однако при этом же новые стандарты отчетности автоматически привели к существенному уменьшению регулятивного капитала. По некоторым банкам показатель вообще ушел в отрицательную зону", - пояснил UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий. Государство заплатит

И хотя все банкиры признают, что в конечном итоге требование сделает систему более прозрачной, на моменте оно может привести к обратным последствиям, поскольку продемонстрирует людям реальное положение дел в финучреждениях. Особенно информативными в этом контексте будут данные об уровне проблемности портфеля, а также детализированная таблица-расчет регулятивного капитала и норматив его адекватности (Н2).

В теории, публикация таких данных может ускорить крах банков, чье положение оставляет желать лучшего, а также нивелировать потуги Нацбанка спасти такие финучреждения путем подписания с ними индивидуальных программ восстановления платежеспособности, докапитализации и т.д.

До сих пор регулятор признавал банки, у которых еще "был шанс", проблемными непублично. И подписывал с акционерами программу финансового оздоровления. Но публикация всей подноготной деятельности финучреждения лишает все эти мероприятия смысла. Ведь истинное состояние дел будет предано огласке еще до того, как будет составлен план спасения.

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Однако банкиры успокаивают - украинцы утратили интерес к сообщениям о грядущем крахе финучреждений. Во-первых, за годы банкопада в обществе выработался стойкий иммунитет к такого рода информации. Во-вторых, что главное, они кардинально пересмотрели свои взгляды на персональные финансы.

"Люди смело несут деньги в банк под высокую ставку, даже зная о трудностях в финучреждении. С одной оговоркой - делают это только в рамках гарантируемой суммы. В этом контексте какие-то новые цифры и даже отрицательный капитал не сыграют существенной роли. По крайней мере, если говорить о доверии частных вкладчиков", - отметил Невмержицкий.

Это означает, что украинцы не хотят ничего знать о показателях деятельности банка и уж точно не станут анализировать данные финансовой отчетности, которую по назиданию регулятора им откроют финучреждения. Им достаточно одних только гарантий государства. Тем более, что директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин в начале февраля сообщил о намерении инициировать существенное - до 2-х раз - увеличение гарантированной суммы.

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А вот кому новые правила могут помочь - так это бизнесу. Ведь они позволят проанализировать реальное состояние дел в банке и принять решение, основываясь не только на рыночных слухах и заверениях менеджеров финучреждения. Тут, говорят банкиры, последствия нововведений могут оказаться куда более значимыми и могут привести к обострению конкурентной борьбы и перетоку клиентской базы.