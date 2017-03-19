Банки с российским госкапиталом в Украине ведут переговоры о продаже - Нацбанк

Оказавшиеся под санкциями банки являются ликвидными и могут выполнять все обязательства перед клиентами.Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже.

"Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже", - заявила Рожкова в эфире телеканала "Интер" вечером в воскресенье, 19 марта.

По словам замглавы Нацбанка, регулятор считает продажу оптимальным способом для банков с российским капиталом покинуть украинский финансовый рынок, так как "в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя".

При этом Рожкова заверила, что возможная продажа банков не должна повлиять на их клиентов, подчеркнув, что все оказавшиеся под санкциями банки являются ликвидными и могут выполнять все обязательства перед клиентами.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

"Суть санкций свелась к запрету на выведение капитала за пределы Украины... Речь идет лишь о том, что украинские "дочки" не смогут совершать какие-либо операции в пользу своих материнских структур. То есть по сути это даже не санкции против украинских "дочек", это санкции против их материнских структур, да и те весьма условны. Теоретически украинские филиалы, например, не смогут возвращать полученные ранее кредиты и проценты по ним. Но они и раньше не спешили это делать, в основном беря, а не отдавая", - пишет экономический обозреватель ZN.UA Юлия Самаева.

Подробнее санкциях против банков с российским капиталом и их возможных последствиях для украинской экономики читайте в материале Юлии Самаевой "Замуровали здравый смысл" в еженедельнике "Зеркало недели. Украины".

По материалам: Интерфакс