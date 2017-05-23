Банки скрывают реальную стоимость своих кредитов - эксперт

Одним из способов оживить экономику эксперты называют развитие доступного кредитования. Однако кредиты пока что остаются дорогими. И даже если вы видите завлекающую рекламную надпись "Кредит под 0%", не стоит слепо доверять таким предложениям.

- Банки скрывают реальную стоимость своих кредитов: низкую номинальную ставку по кредитам они компенсируют наличием комиссий и обязательного страхования, - комментируют ситуацию на рынке в "Простобанк Консалтинг" . - При этом тенденция к понижению средней реальной стоимости займов была прервана за счет выхода на рынок новых игроков с повышенными ценовыми условиями.

По данным компании, весной средняя реальная стоимость кредитов наличными (без залога) в национальной валюте составила 80,42% годовых при сроке кредита на год. Естественно, что под такие проценты одалживать деньги вряд ли кто-то решится.

Знают о проблеме и в Национальном банке. По словам директора департамента финансовой стабильности НБУ Виталия Ваврищука, ключевой задачей банков сегодня является восстановление кредитования: "Имея ликвидность, банки должны эту ликвидность использовать - выдавать кредиты. К сожалению, кредитование восстанавливается медленно".

Однако шагов для стимулирования кредитования со стороны НБУ пока не видно.

Сергей РЫБАЛКА, глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности:

- При сохранении сегодняшней политики Национального банка в ближайшие годы в Украине приемлемые темпы экономического развития невозможны. Необходимо прислушаться к украинским и международным экспертам, которые советуют стимулировать экономический рост. В лучшем случае до 2020 года мы в среднем получим 3% роста в год. Но после падения в 2014-2015 годах на 15% такой рост в реальности будет означать стагнацию и консервацию бедности.

Для изменения ситуации необходимы огромные инвестиции. Даже в расчетах Минэкономразвития речь идет о потребности от 140 до 200 млрд долларов. При этом в год необходимо инвестировать 30-40 млрд долларов. Но НБУ продолжает сокращать объем денег в экономике. К примеру, показатель безналичной эмиссии за первый квартал 2017 года был отрицательным - Нацбанк больше изъял средств, чем выпустил, о чем Валерия Гонтарева сообщила нашему комитету.

Финансовый обзорhttp://www.finobzor.com.ua/novosti/nid/28580