Банки Украины увеличили чистую прибыль на почти 70%

Платежеспособные украинские банки в январе-апреле 2019 года получили 18,1 млрд грн чистой прибыли, что на 69,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,7 млрд грн), сообщил Национальный банк Украины

Согласно сообщению регулятора, доходы банков за четыре месяца текущего года выросли на 29% - до 77 млрд грн, тогда как расходы - на 20%, до 59 млрд грн. Основными факторами роста банковской прибыли являются: рост чистых процентных доходов банков на 18% - до 26 млрд грн, рост чистых комиссионных доходов банков - на 20%, до 13,7 млрд грн, положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи - на 3,9 млрд грн.

НБУ ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой.

Отметим, что в 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума - 21,7 млрд грн.

По данным НБУ, по итогам первого квартала 2019 года наибольшую прибыль получили Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, ПУМБ и Проминвестбанк, а самый большой убыток - у "дочки" российского Сбербанка - 1 млрд грн.