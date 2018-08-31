Банки завершили выдачу "теплых кредитов"

Деньги, заложенные на финансирование "теплых кредитов" уже исчерпаны. Банки не кредитуют это направление. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук, передает УНН.

"В прошлом году для ОСМД на софинансирование было выделено 27 млн грн, их хватило на 11 месяцев. На этот год правительством было заложено 195 млн, и за полгода мы эти средства исчерпали. Фактически банки уже не кредитуют это направление. Но на следующий год, я уверен будут заложены эти средства. Частным домохозяйствам лимиты исчерпаны еще раньше, чем по ОСМД", - сообщил Савчук.

Как добавил он, с 2014 года в отрасль энергоэффективности зашло уже 7 млрд грн. Из этих 7 млрд почти 2,5 млрд правительство возместил для семей. В частности, программой утепления воспользовались 500 тыс. семей. Эффект от программы экономия 227 млн куб. м. газа ежегодно.

Напомним, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины возместило населению с начала этого года уже 270 млн грн за "теплые кредиты".