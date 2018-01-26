Банкир Фурса рассказал, с чем связано повышение учетной ставки НБУ

Повышение учетной ставки Национального банка Украины до 16% связано с высокими инфляционными ожиданиями и с проблемами сотрудничества с МВФ.

Такое мнение в комментарии InfoResist высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Все серьезно. Национальный банк об этом сигнализирует, что смотрите, если у нас возникнут проблемы с МВФ, то у нас возникнут большие проблемы. Мы упреждаем эту ситуацию. Мы понимаем, чем это все может закончиться. И вынуждено поднимаем ставку. Фактически они говорят вот такую вещь", - объяснил Фурса.

При этом банкир отметил, что если проблема с МВФ будет продолжаться, то и ставка тоже будет расти. "Смотрите, сейчас ее достаточно серьезно подняли. Трудно сейчас понимать, будет ли она еще подниматься в ближайшее время, но это уже радикальное серьезное повышение. И это повышение сигнализирует о том, что может случиться в крайнем случае", - сказал он.

Также, по мнению Фурсы, это повышение учетной ставки не так значительно повысит ставки по кредитам.

"Максимальный удар, который это может все сделать, это полтора процента. Но оно так не транслируется полностью. То есть, если ставки по кредитам вырастут на один процент, то это серьезный удар? Не думаю", - резюмирует банкир.

Как известно, Национальный банк повысил учетную ставку до 16% годовых, и данное решение вступит в силу 26 января 2018 года.