Банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен заменят монетами - НБУ

Украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении. Об это говорится на странице НБУ в Facebook.

В частности, сообщается, что 14 марта в НБУ будут представлены новые монеты, которые призваны заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

"14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщает регулятор, в обращении будут находится одновременно и новые монеты, и банкноты соответствующих номиналов, пока монеты постепенно не заменят банкноты в обращении.

В НБУ напомнили, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

Напомним, как сообщалось ранее, в НБУ отметили относительно низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2017 года.