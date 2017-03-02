Банковая о блокаде в зоне АТО: Донбасс и уголь - наши

Глава Администрации президента Игорь Райнин прокомментировал блокаду оккупированного Донбасса



Глава Администрации президента Игорь Райнин заявил, что блокада ОРДЛО выгодна в первую очередь стране-агрессору России. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Это (блокада, - ред.) выгодно, во-первых, российской стороне - любое напряжение ситуации на Востоке - это ослабление позиций на всей территории Украины. Во-вторых - это те люди, которые внутри Украины хотят дестабилизировать ситуацию с выгодой для себя, не понимая катастрофических последствий. Это как политики, так и часть олигархов. И третьи - это политики-аматоры среднего пошиба, которые видят в сложившейся ситуации личную выгоду", - подчеркнул Райнин.

Тем не менее, он не стал называть фамилии тех олигархов, кто заинтересован в проведении блокады.

"Будут доказанные факты - обязательно назову фамилии. Скрывать ничего не буду", - уточнил Райнин.

"Если Донбасс наш, значит и шахты на его территории тоже наши. И уголь наш. Какие могут быть вопросы? Почему же блокадники так же не выступают против завозимого из России Курченко газа и нефтепродуктов в Украину?" - резюмировал Райнин.

27 февраля сообщалось, что марионетки Кремля в руководстве террористических организаций ДНР и ЛНР угрожают с началом весны прекратить поставки угля на подконтрольную Украине территорию и ввести "внешнее управление" на всех промышленных предприятиях в зоне АТО, если частичная блокада территорий ОРДЛО не будет снята.

15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля былзаблокированперегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная.

Глава СБУ Василий Грицак раскритиковал участие депутатов в подобных акциях. По факту блокирования ж/д открыли производство.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.