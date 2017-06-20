Барьер для PayPal. Рада провалила закон об электронных деньгах в Украине

Рада отказала небанковским финучреждениям выпускать электронные деньги

Верховная Рада Украины отказалась разрешить небанковским финансовым учреждениям выпуск электронных денег. Данный законопроект облегчал выход на украинский рынок международных платежных систем и разрешал небанкам выпускать электронные деньги.

За принятие за основу законопроекта No5361-д проголосовали 180 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські новини.

Документом предлагалось предоставить небанковским финучреждениям, имеющим лицензию на перевод средств без открытия счетов, право эмитировать электронные деньги (в настоящее время таким правом обладают исключительно банки).

Планировалось разрешить Госказначейству выпускать электронные деньги, которые будут приниматься в счет оплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

Законопроект также устанавливал возможность оплаты товаров и услуг электронными деньгами, выпущенными нерезидентами.

Как пишет Интерфакс-Украина, попытка председателя Верховной Рады Андрея Парубия вернуть законопроект авторам на доработку также оказалась безуспешной.

Таким образом, документ полностью отклонен.

НБУ отмечал, что будет устанавливать для физических лиц лимит владения электронными деньгами нерезидентов.

"На мировом платежном рынке динамично развиваются системы, которые обеспечивают проведение платежей и расчетов в сети Интернет (PayPal, ApplePay, GoogleWallet) с использованием платежных карт и электронных денег. Украинские граждане заинтересованы в использовании услуг таких систем интернет-расчетов, в частности это фрилансеры, предлагающие свои работы за рубежом через Интернет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что в 2016 году пользователи оплатили электронными деньгами товары, работы и услуги на общую сумму 3 млрд гривен.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) напомнил банкам и участникам платежного рынка о запрете предоставления услуг с использованием электронных денег торговых марок Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet one в связи с отсутствием согласованных с Нацбанком правил их использования.

Также сообщалось, что Нацбанк и PayPal проводили переговоры о расширении работы сервиса в нашей стране.