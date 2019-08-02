Барышевский суд используют по одной схеме для принятия выгодных Коломойскому решений - "Схемы"

Судьи Елена Литвиненко и Константин Коваленко отказались комментировать вынесенные ими решения, которые могут быть выгодны олигарху Коломойскому.

Судьи Барышевского суда были задействованы в одной и той же схеме принятия решений, которые могут быть выгоды олигарху Игорю Коломойскому, говорится в журналистском расследовании проекта "Схемы".

Речь идет о решениях в резонансных делах об отстранении от должности первой заместительницы главы Нацбанка Екатерины Рожковой и предоставлении доступа к материалам производства в отношении "Укрнафты".

Алгоритм, который выявили авторы материала, заключается в следующем: один житель Барышевки публикует некий текст, второй подает иск к нему. В рамках рассмотрения иска суд выносит решение в отношении третьих лиц, выгодоприобретателем которого может быть Коломойский.

В частности, Барышевский суд запретил Рожковой исполнять свои должностные обязанности в рамках производства о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом для иска стал комплиментарный текст о Рожковой, опубликованный в июне жителем Барышевки Антоном Лукьяненко на одном из интернет-ресурсов. Второй житель Барышевки Андрей Барташ якобы не согласился с утверждением, что первая замглавы НБУ является "образцом государственного управленца", и подал иск в суд. 11 июня судья Константин Коваленко принял решение об отстранении Рожковой от должности "для обеспечения иска".

Как выяснили журналисты, истца и ответчика объединяет ООО "Нибиру Х". Лукьяненко является его директором, а Барташ до середины прошлого года числился одним из основателей.

В настоящее время основателем ООО "Нибиру Х" в реестре Минюста указан Александр Колос. В декабре 2018 года он опубликовал на одном из сайтов заметку с упоминанием ПАО "Укрнафта" и ООО "Котлас". В публикации он утверждал, что расследование событий 2015 года, когда "Укрнафта" получила денег за поставленное сырье.

В НАБУ сообщили "Схемам", детективы расследуют несколько эпизодов вероятного завладения должностными лицами "Укрнафты" в сговоре с представителями коммерческих структур, в том числе "Котласа", средствами на сумму 6,4 млрд гривень.

После упомянутой публикации компания "Котлас" подала в суд два иска к Колосу о защите чести, достоинства и деловой репутации. В рамках рассмотрения первого иска в Барышевском суде истец получил доступ к выводам экспертизы в уголовных производствах в отношении "Укрнафты". Результатом второго иска стало назначение повторной экспертизы. Судья Константин Коваленко поручил провести ее Государственному научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру МВД Украины.

"То есть, через Барышевский суд в компании "Котлас" попросили то, что фактически никак не связано с исками. И, наконец, это получили", - констатировали авторы журналистского расследования.

Пообщаться с Барташем журналистам не удалось: после их визита он перестал появляться дома. Колос, а также судьи Литвиненко и Коваленко давать комментарии отказались.

Коломойский же утверждает, что к судебным решениям он отношения не имеет, а компания "Котлас" никак не связана с его бизнес-группой "Приват".

Еще одним резонансным решением Барышевского суда является блокирование работы лоукостера SkyUp - конкурента авиакомпании МАУ Коломойского.

Постановление в отношении приостановление лицензии SkyUp судья Барышевского суда Елена Литвиненко вынесла 24 мая и вскоре ушла в отпуск. В качестве претензий в иске были указаны "системное невыполнение обязательств перед клиентами" и "задержки рейсов".

Компания SkyUp обжаловала решение суда, указав, что иск подал человек, который никогда не был ее клиентом.

Жительница Барышевки Оксана Пасенко подтвердила эту информацию. По ее словам, она услугами авиакомпании не пользовалась и в суд не обращалась, а документы потеряла.

Государственная авиационная служба, получив копию постановления Барышевского суда, о приостановлении действия лицензии авиакомпании SkyUp и попросила суд разъяснить решение.

В июне ГБР открыло уголовное производство в отношении судьи Литвиненко, а в следующем месяце она написала заявление об увольнении с должности. По материалам Радіо Свобода