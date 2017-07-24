Беларусь активно торгует с боевиками в ОРДЛО

Компании Беларуси активно торгуют на оккупированной территории Украины, производят товары под марками фирм боевиков и сотрудничают с главарями ОРДЛО, хотя Беларусь официально не признает так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Об этом говорится в расследовании "Радио Свобода", сообщает "Слово и Дело".

Основную выгоду от торговли с Беларусью получают компании, которые контролируются главарями боевиков.

К примеру, небольшой частный завод "Славпродукт" в одном из поселков Витебской области с 2016 года на четверть нарастил объем производства и производит непосредственно для "ДНР" водку Belsweet, которая потом доставляется в Донецк через Россию.

В качестве импортера на этикетках значится ЧП "Содействие", которое зарегистрировали еще в 1999 году на имя Игоря Автономова. Его сын Дмитрий Автономов в настоящее занимает видное место в иерархии "ДНР" - контролирует угольные предприятия "Донбассуголь" и "Востокуглемет".

По данным Октябрьского райсуда Мариуполя, в августе 2015 года Автономов обеспечивал около 20% поступлений в бюджет "ДНР".

Также в Беларуси на крупнейшем пивоваренном предприятии "Крыница" варят для боевиков собственную марку пива "Юзбир", которая потом распространяется через донецкое ООО "Мастер-торг" - крупнейшего дистрибьютора продуктов питания на оккупированных территориях Донбасса, по словам самих боевиков, связанного с Александром Януковичем, сыном экс-президента.

При этом упомянутые напитки не попадают на белорусский рынок, а отправляются на территорию ОРДЛО.

Кроме того, некоторые государственные предприятия Беларуси также ведут торговлю алкоголем с боевиками и используют для нее фирмы-прокладки в Гонконге и Канаде, законодательство которых позволяет не облагать налогами доходы, полученные вне территории этих стран, поскольку официально провести платежи боевиков через банки Беларуси невозможно.

В апреле 2017 года Украина отправила Беларуси ноту протеста в связи торговлей белорусских компаний с боевиками, однако по сведениям от источников в Беларуси, поставки в настоящее время продолжаются.

Кроме алкоголя, компании из Беларуси активно поставляют на территорию ОРДЛО продовольственные товары нескольких десятков предприятий, косметику, трикотаж и бытовую технику, хотя производители стараются скрывать свой бизнес на оккупированной территории.

Напомним 21 июля президент Беларуси Александр Лукашенко заверил президента Петра Порошенко, что белорусское государство не будет воевать против Украины и не даст этого делать другим.

Слово і Діло

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