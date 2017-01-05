Беларусь повысила тариф на транзит нефти из России

Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам Белоруссии будет вестись по повышенным тарифам, говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси.

Тариф на использование магистрального трубопровода ОАО Гомельтранснефть Дружба по пути Унечка (Высокое) - Адамова Застава вырос на 7,7% с 267,32 до 287,90 руб. за тонну нетто, без НДС (со 117,8 грн до 127 грн, - ред).

Кроме того, тариф также вырос на маршруте Унечка (Высокое) - Броды - на 7,7% с 114,82 до 123,66 руб. (с 50,6 грн до 54,56 грн, - ред.).

Прежнее постановление МАРТ об 50%-ном повышение тарифов для российской нефти было отменено в октябре 2016 г. Нефтегазовые переговоры между РФ и Беларусью были продолжены.

Напомним, в конце ноября 32016 г. Минск высказал намерение повысить тарифы по транспортировке на 20,5%, однако в российской Транснефти посчитали такое предложение чрезмерным и продолжили вести переговоры. По их итогам, Москва предложила Минску повысить тарифы, но по экономически обоснованном уровню: на услуги ОАО Гомельтранснефть Дружба - на 5,8%, ОАО Полоцктранснефть Дружба - на 11,76%.

Председатель концерна Белнефтехим Игорь Ляшенко в конце декабря заявил о продолжении переговоров между Россией и Беларусью, подчеркнув при этом, что Минск настаивает на увеличении тарифа на 20,5%, а Москва соглашается на увеличение приблизительно на 5,5%.

Источник: ПРАЙМ