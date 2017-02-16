Беларусь вместо российской нефти будет закупать иранскую, - Reuters

Белоруссия находится в поисках альтернативы российской нефти, поставки которой сократились из-за неулаженного энергетического спора.

Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника агентства, знакомых с ситуацией, Белоруссия уже приобрела первую партию топлива из Ирана.

Согласно информации обнародованной агентством, госкомпания "Белоруснефть" приобрела около 600 тысяч баррелей нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). При этом источники Reuters отмечают, что эта сделка стала для Минска первой закупкой нефти из Ирана.

Наряду с этим сообщается, что сделка осуществлялась через дочернюю компанию "Белоруснефти", зарегистрированную в Польше - Beloil Polska. Как отмечается, партия иранской нефти прибудет в Одессу, а затем в латвийский Вентспилс, после чего по железной дороге ее перевезут в Белоруссию.

Также источники агентства отметили, что закупка нефти из Ирана произошла по причине того, что поставки российского топлива в Белоруссию были сокращены из-за энергетических разногласий с РФ.

Напомним, в начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна справится без российской нефти, и сообщил, что Белоруссия подает на РФ в суд из-за сокращения поставок нефти, хотя долг перед российскими поставщиками у Минска только за газ.

Кроме того, в начале года он уже дал задание правительству компенсировать сокращение поставок российской нефти за счет альтернативных поставок.

Лукашенко также указал на то, что российская сторона ведет себя пренебрежительно с представителями Беларуси на переговорах. Он характеризует это отношение как "наплевательское", напомнив, что российский министр позволил себе забыть о том, что в приемной его ожидает белорусская делегация.

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