Белоруссия хочет использовать тему грязной нефти в игре с Россией (Biznes Alert, Польша)

Белоруссия заявила России, что она хотела бы на 21,7% повысить транзитные ставки, чтобы компенсировать ущерб от перекачки загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба". В беседе с порталом "Бизнес алерт" эксперт Польского института международных дел (PISM) Анна Дынер (Anna Dyner) объясняет, как этот продолжающийся уже не первую неделю кризис может повлиять на отношения между Минском и Москвой.

Дынер полагает, что Белоруссия наверняка захочет воспользоваться ситуацией. "Белорусское руководство будет поднимать тему повышения транзитных тарифов. На Минск работают два факта: во-первых, загрязнение было обнаружено уже в белорусской системе, Белоруссия терпит убытки, не получая плату за транзит. Во-вторых, трубопроводы и оборудование понадобится очистить. При этом не секрет, что доходы от транзита - важная позиция в белорусском бюджете (хотя не настолько существенная, как доход от транзита газа для Украины). В любом случае, несколько десятков или несколько сотен миллионов долларов - это для Белоруссии существенная разница", - объясняет эксперт.

Одновременно Дынер отмечает, что Россия не хочет платить за транзит нефти больше: "Сложность в том, что во всей истории с загрязненной нефтью оказались виноваты не транзитные государства, а страна, поставляющая сырье, так что у белорусов есть сильные аргументы для переговоров. Возможно, дело закончится тем, что тарифы повысят, но незначительно, чтобы ни одна сторона не почувствовала себя разочарованной".

Однако Белоруссия еще не сообщила, насколько большой ущерб она понесла из- за загрязненной нефти. "Точные данные будут обнародованы, видимо, через несколько месяцев, когда закончатся работы по очистке трубопроводов, станет ясно, как сильно пострадало оборудование Мозырского нефтеперерабатывающего завода, насколько меньше заработали белорусы на продаже нефтепродуктов. Ущерб, связанный с необходимостью приостановить эксплуатацию "Дружбы" и закрыть некоторые участки на ремонт, во всей видимости, окажется куда более серьезным, чем оценивалось изначально", - полагает Анна Дынер.

Отвечая на вопрос, сможет ли Белоруссия в перспективе обрести больше свободы от России, аналитик отметила, что Минск будет и в дальнейшем зависеть от Москвы. Сложно сказать, смогут ли белорусские власти сделать выводы и, например, подумать о том, не следует ли начать покупать нефть из альтернативных источников: "С технической точки зрения это возможно, поскольку в отличие от газопровода "Ямал - Европа" нефтепровод "Дружба" остается в собственности белорусского государства. В прошлом белорусы покупали небольшие партии нефти из украинского порта в Одессе, можно также представить себе реверс на границе с Польшей, хотя это потребует инвестиций с польской стороны. Все зависит также от того, каковы будут потребности Белоруссии. Дело, однако, не только в экономических расчетах: Минску придется принять политическое решение, которое может обернуться серьезными последствиями из-за негативной реакции России. Тем не менее нельзя исключить, что в будущем у Минска появится концепция диверсификации. Ситуация с загрязненной нефтью показала, что он рискует столкнуться с дефицитом одного из важнейших ресурсов, который служит основой энергетической безопасности страны.

Сейчас российская нефть стоит меньше, чем та, которую Белоруссия могла бы покупать на свободном рынке, но скоро ситуация может измениться, поскольку Россия повышает налог на добычу полезных ископаемых, планируя обнулить экспортные пошлины (при поставках в РБ они не взимались). Через несколько лет может оказаться, что Минску придется покупать у россиян нефть по мировым ценам. Правда, звучат мнения, что Москва в любом случае будет использовать льготные ставки, чтобы Белоруссия осталась ее главным клиентом.

Вся история может закончиться для белорусского бюджета плохо: ведь доход от нефтепереработки - это один из основных источников валютных поступлений. Если Минск станет покупать нефть по мировым ценам, доход белорусских НПЗ резко снизится. Это серьезная проблема для Белоруссии и, в частности, поэтому ее руководство ведет сейчас такие ожесточенные споры с россиянами", - заключает эксперт.