Белый дом об угольном контракте: Украина теперь не будет зависеть от соседей

В Белом доме считают, что договоренности о поставках в Украину американского угля прекратят энергозависимость украинцев от "изменчивых соседей" и обеспечит надежную диверсификацию в этой сфере.

С соответствующим заявлением выступила в понедельник во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Это партнерство обеспечит Украину надежным, прочным и конкурентным источником энергоресурсов, способствующим стабильному снабжению энергоресурсов, которое исторически зависело от "благодати" соседей страны", - отметила официальный представитель администрации президента США.

Как сообщал Укринформ, украинское государственное ПАО "Центрэнерго" заключило с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца года 700 тысяч тонн угля. Первое судно с 85 тыс. тонн угля должно прибыть в порт "Южный" (Одесская область) уже в начале сентября. Согласно условиям контракта, до конца сентября прибудут следующие 120 тыс. тонн. В общем, к концу 2017 года будет доставлено около 700 тыс. тонн угля из США.