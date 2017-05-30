Бес Гонтаревой. Почему гривне нужно опасаться осени

Валерия Гонтарева обещала, что в конце мая очередное заседание по монетарной политике НБУ состоится уже без нее Олексій Кущ

Памятуя, как "сбывались" ее курсовые прогнозы, верилось с трудом. Но как оказалось, глава сказал - глава сделал: монетарный брифинг 25 мая состоялся под руководством исполняющего обязанности главы НБУ Якова Смолия.

Практически в это же время состоялось заседание Высшего экспертного совета при Совете НБУ (странное название, учитывая, что никакого другого совета при совете нет).

На заседании этого совета при совете впервые прозвучала критика политики НБУ, и не со стороны "продажных" экспертов, а из уст главы Совета НБУ Богдана Данилишина. Инфляционный зазор

В отсутствие действующего главы НБУ не стал останавливаться на счастливом числе 13 и понизил учетную ставку до 12,5%. Снижение произошло на фоне ускорения темпов инфляции, хотя темпы роста были ниже прогнозируемых регулятором.

Тут опять проявился цугцванг как главный метод национального управления: оставишь учетную ставку как есть - окончательно угробишь промышленное производство, которое падает весь последний квартал. Понизишь - поймаешь инфляционную "ответку" уже осенью этого года.

Как показывают последние действия НБУ, его политика будет инерционно двигаться в фарватере уже сформированного магистрального курса, но значительно медленнее, так как страх испортить плоды "великих" реформ будет постоянно сдвигать ногу с педали акселератора на педаль тормоза.

Заметим, что в настоящее время Нацбанк если и имеет право на очередную ошибку, то уж точно не имеет права "тормозить"... Подарки экспортерам

Кроме решения о снижении учетной ставки, были приняты меры валютного "облегчения": срок возврата валюты по экспортным контрактам увеличен до 180 дней (был 120). То есть проблемы курса будут как всегда решаться за счет простых граждан, а финансово-промышленные группы получат вполне легальную возможность зарабатывать дополнительный доход в виде положительной курсовой разницы, возвращая валюту через полгода после продажи товара за рубеж. Например, продал металл в августе 2017-го, а экспортную выручку завел на банковские счета в Украине в конце января 2018-го. Неплохая схема. Что будет при этом в течение всей осени, остается только догадываться.

Кроме того, инвесторам разрешили покупать валюту за счет средств, полученных ими от продажи корпоративных прав в Украине, уменьшения уставных капиталов и в результате выхода из состава учредителей хозяйственных обществ.

Вообще, странное "послабление". Обычно государственные мужи ломают голову над тем, как завлечь инвестора в страну, обеспечить для него максимально комфортные условия покупки ценных бумаг национальных эмитентов и осуществления прямых инвестиций. А здесь - обеспечение инвестиционного рывка за границу. Наверное, кто-то из "хороших" людей решил бизнес в Украине продать, а может, пару банков с иностранным капиталом на выход намылились. Ближайшее время покажет...

Кроме того, банкам разрешили открывать долларовые корсчета не только в странах западной демократии, но и где-нибудь в Панаме, и хранить на этих счетах не только панамские бальбоа, но и "народные" доллары. Ну да, без этих изменений привлечь инвестиции в Украину было бы невозможно...

Все эти новации, как обычно, были поданы под пикантным соусом повышения инвестиционной привлекательности Украины и улучшения условий ведения нашими предприятиями внешнеэкономической деятельности. Экспертный совет

Тем временем на заседании совета при совете прозвучала прямая критика действий регулятора, причем не эзоповым языком как бы между строк, а очень даже прямолинейно. Глава совета Богдан Данилишин раскритиковал политику курсообразования и инфляционного таргетирования, проводимую НБУ в последние годы. А ведь политика эта была для отпускного руководителя регулятора сродни священной корове, и любой, дерзнувший посягнуть на нее, должен был неминуемо пасть, сраженный верховным гневом. Но глава совета не пал, а заявил: "НБУ, увлекшись идеей форсированного внедрения инфляционного таргетирования, недостаточно уделяет внимания этой проблеме (курсовой политике. - Ред.). За три последних года правление НБУ обычно обращалось к вопросам курсообразования в периоды турбулентности на рынке". После этого Богдан Данилишин заявил, что раз на рынке наблюдается приятный штиль, этому вопросу необходимо уделить самое пристальное внимание, пока осенние ветра на порвали бермудский курсовой парус на пиратские череп и кости.

Указанные выше тезисы главы совета хотелось бы проиллюстрировать несколькими графиками, которые наглядно покажут всю утопичность инфляционного таргетирования в бивалютной стране, зависящей от импортных энергоресурсов, все базовые цены которой, а также инструменты накопления, номинируются в долларах. В качестве исходных данных был использован инфляционный отчет НБУ за апрель 2017-го.

Как видим на графике, НБУ таргетирует, то есть контролирует, показатель индекса потребительских цен. Помимо наивности механизма его расчета по корзине потребительских затрат простого украинца, которая является весьма условной, обращает на себя внимание колоссальный разрыв между потребительскими ценами и ценами производителей. Последние зависят от цен на сырье на мировых рынках и их внутренний рост мог быть остановлен курсовой политикой НБУ, направленной на сезонное укрепление гривни, причем явно сильнее того уровня, на котором гривня остановилась в мае. Вместо этого торможение ревальвации национальной валюты произошло за счет валютных аукционов НБУ, который активно скупал доллары на межбанке все последние месяцы (только в апреле 400 млн).

Но график демонстрирует еще одно обстоятельство: колоссальный отрыв базовой инфляции (инфляция за минусом административно регулируемых тарифов, цен на необработанные продукты и энергоносители) от небазовой инфляции (как раз те самые административно регулируемые тарифы, цены на необработанные продукты и энергоносители). Базовая инфляция в апреле была почти в 3,7 раза меньше небазовой.

Это значит, что НБУ может контролировать только мизерную часть инфляции в виде ее базового компонента, в то же время подавляющая доля инфляции никак не зависит от его инструментария. К этим "независимым" компонентам инфляции стоит отнести: административное регулирование цен и тарифов (зависит от правительства и профильных комиссий), цены на необработанные продукты (зависят от мировых цен и курса гривни), цены на энергоресурсы (зависят от мировых цен и курса гривни). Таким образом, в Украине мы имеем дело не с классической инфляцией доходов, которую можно эффективно контролировать с помощью монетарных инструментов и уровня занятости, а с инфляцией затрат, которую невозможно контролировать без адекватной курсовой политики. Та модель, которая реализуется в Украине в данный момент, ничего общего с контролем инфляции не имеет: по сути, это обычное монетарное таргетирование, которое выражается в зажиме денежной массы и ее стерилизации с колоссальным вредом для реального сектора экономики. Что еще раз подтверждается при анализе структуры небазовой инфляции (см. "Структура небазовой инфляции в марте 2017 г.").

Таким образом, Богдан Данилишин был абсолютно прав, когда говорил о перегибах, допущенных в при осуществлении политики инфляционного таргетирования и необходимости выработки новой курсовой политики.

Если, конечно, рассматривать инфляцию в широком смысле, а не в виде условной потребительской корзины, размер которой больше зависит от методики расчета, а не от объективных экономических процессов.

Кажется, здесь и была заложена скрытая причина пока не состоявшейся отставки Валерии Гонтаревой: с комплексом отличника руководитель чувствует себя комфортно, пока его хвалят и "благословляют на труд". Во времена, когда Совет НБУ был дисфункционален, можно было таргетировать что угодно, хоть количество мышей в хранилище на Институтской. Но с приходом нового состава совета, тем более возглавленного специалистом, исповедующим иные принципы, учитывающего потребности крупных промышленников, ситуация резко изменилось и пребывание в должности не сулило прежнего комфорта. Что и стало, возможно, истиной причиной отставки.

Так что призыв подумать о новой курсовой политике прозвучал как никогда кстати.

От подобного сценария может политически выиграть только один человек - претендент на должность главы НБУ, который, используя связи в "вашингтонском обкоме", сможет на коленке подписать пару кредитных миллиардов и явиться в образе спасителя гривни. Что, учитывая перспективы 2019-го, было бы очень кстати.

Ситуацию, конечно, могла бы амортизировать новая монетарная и курсовая философия НБУ, наложенная на модерную промышленную политику правительства, но рассчитывать на подобный двойной укол адреналина пока не приходится. Да, есть Совет НБУ, который, за редким исключением, осознает опасность текущей ситуации. Есть профильный комитет Верховной Рады, руководитель которого трубит в рог на каждом экспертном совете. Но есть и и. о. руководителя НБУ. И пока две эти буквы идут в нагрузку к должности, никто не будет стопорить двигатели, даже если впереди высится холодная, ледяная глыба.

Depo

http://www.depo.ua