Без Европы не будет Газпрома

Очередные уступки Европейской комиссии в отношении Газпрома показывают, кто на самом деле заправляет делами в Брюсселе

Еврокомиссия хочет узнать мнение членов ЕС на тему развития проекта «Северный поток». Главное условие, чтобы оно совпало с позицией самих брюссельских чиновников. А те уже решили, что Газпром получит разрешение на прокладку новой трубы по дну Балтийского моря. За этим наверняка последуют новые разрешения на новые газопроводы, которые придут на смену основному пути поставок газа из России, проходящему сейчас через территорию Украины.

В этом безумии прослеживается логика, а когда неизвестно, в чем дело, дело, видимо, в деньгах. И в деньгах больших: их надеются получить главные союзники россиян в Брюсселе — немцы и австрийцы. Концерны из этих стран активно сотрудничают с Россией, обладают долями в месторождениях, участвуют в добыче и так далее. Недавно Путин встречался с главой компании BASF — немецкого химического гиганта и ключевого партнера Газпрома. Речь шла, разумеется, о проекте «Северный поток — 2», об этом сообщили официально. По неофициальной информации, немцы получили некие конкретные обещания в обмен за свою помощь в Брюсселе. Активное лоббирование российского проекта — это выплата долга Кремлю, который любезно допустил их к разделу своего огромного сырьевого пирога.

То же самое можно сказать о голландской компании Shell, которая ведет сотрудничество с Газпромом, в частности, на сланцевых месторождениях. Это не слишком афишируется, поскольку на официальном уровне россияне сланцевый газ критикуют.

Почему ослепленные деньгами бизнесмены беспринципно превозносят российский газ, понятно, но почему им верят европейские политики? Ответить на этот вопрос не так легко. Я полагаю, что они плохо разбираются в теме и просто не хотят углублять свои знания. Если бы им захотелось это сделать, они могли бы с удивлением обнаружить, что присутствие в Европе для российского государственного концерна — вопрос жизни и смерти. Это важнейший рынок сбыта, который обеспечивает Газпрому львиную долю прибыли. Без Европы концерн утратил бы смысл своего существования.

В прошлом году Газпром продал на нашем континенте 179,3 миллиарда кубометров газа, при этом общий объем экспорта составил 220 миллиардов кубометров. Доля находящегося под контролем Кремля концерна составляет на рынке ЕС 34%, а экспорт в Европу приносит ему в год даже при низких ценах на энергоресурсы 30 миллиардов долларов в живой валюте.

Все эти аргументы могли бы позволить Еврокомиссии требовать от россиян конкурентных цен и справедливых контрактов, однако она не спешит это делать. С начала года благодаря покупкам немцев, австрийцев и допущенных недавно к газовому пирогу итальянцев поставки газа из России увеличились на 21%. Германия, главный клиент Газпрома, увеличила объем покупок на 24% в годовом исчислении. Неудивительно, что Газпром рассчитывает в этом году увеличить свою долю на рынке до 36-37% и заработать 35 миллиардов долларов.

Брюссельским чиновникам следовало бы также знать, что себестоимость добычи газа у «Газпрома» — одна из самых низких в мире, поэтому он может спокойно снижать цены для «своих» — послушных, смирных и занимающихся неистовым лоббированием стран, повышая их для непокорных — Польши или стран Балтии.

Брюсселю следовало бы также напомнить о том, что Газпром потерял своего самого большого клиента, Украину, и сейчас старается восполнить эту потерю. В 2006-2007 годах Киев покупал у России 56-57 миллиардов кубометров газа. Таких объемов импорта не достиг никто. Германия в прошлом году купила 45 миллиардов кубометров.

Россияне говорят, что новая ветка газопровода «Северный поток» позволит повысить безопасность поставок, поскольку Украина — нестабильное и раздираемое конфликтами государство. Неужели в Европейском союзе не знают, кто создает и подпитывает эти конфликты?

Россияне доказывают также, что чем больше появится российских газопроводов, тем дешевле станет газ для ЕС, и тем более конкурентным станет на этом рынке Газпром. Такой аргумент показывает, что понятие «конкуренция» россиянам совершенно чуждо.

Мне бы хотелось, чтобы оно не стало таковым для брюссельских чиновников, а большинство членов ЕС сказали «нет» проекту «Северный поток — 2», а также немецкому, австрийскому, итальянскому или голландскому бизнесу, который сотрудничает с Россией. Только блокирование очередных российских проектов позволит сохранить реальную конкуренцию на европейском рынке газа и покажет Москве, что не все позволяют ей обвести себя вокруг пальца.

Ивона Трусевич