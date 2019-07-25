Без помощи РФ: Молдова намерена покупать в Украине реверсный газ

Если Молдавия не сможет получать российский газ в силу отсутствия нового контракта РФ с Украиной о транзите, Кишинев готов покупать у Киева реверсный газ.

Об этом заявила премьер-министр Республики Молдова Майя Санду во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

"Поставки газа - это техническая проблема, но это и экономическая проблема. Мы сегодня покупаем газ у "Газпрома" по цене, по которой мы могли бы покупать его и в Украине, тот, который она получает по системе реверса", - сказала Санду.

Она отметила, что если Россия не продлит контракт на транзит газа по территории Украины до конца текущего года, это может обернуться для Молдавии экономическими проблемами.

Вместе с тем, правительство Молдавии активно работает с правительством Румынии над имплементацией проекта газопровода "Яссы-Кишинев", но эти работы не будут завершены достаточно быстро.

Кишинев также работает над проектом взаимосочетания национальных электрических сетей и энергетических компаний с системой Европейского Союза через Румынию, но на это также потребуется определенное время.

По словам Санду, Молдавия планирует создать альтернативы энергетике в течение ближайших пяти лет.

Напомним, ранее АО "Укртрансгаз" предложило Молдавии использовать украинскую ГТС для транспортировки газа из стран Евросоюза в связи с задержкой строительства интерконнекторов Румыния-Молдавия.

Как сообщалось в июне 2019 года, правительство опубликовало постановление о выводе ГТС из-под управления НАК "Нафтогаз Украины". Кабинет министров Украины обнародовал постановление, согласно которому планируется вывести газотранспортную систему Украины из управления НАК "Нафтогаз Украины" по принципу ownership unbundling (разделение собственности).