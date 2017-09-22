Без реформы "дыра" в Пенсионном фонде достигнет 250 миллиардов - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал народных депутатов принять пенсионную реформу на пленарном заседании 3 октября для того, чтобы обеспечить повышение пенсий.

Об этом он сказал после часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас сегодня пенсионная система является дотационной и дефицит на сегодняшний день составляет 141 млрд грн. Если сегодня сделать любой шаг без системного построения пенсионной системы для повышения (пенсий - ред.), этот дефицит будет 200 или 250 миллиардов. Это катастрофа и этого делать нельзя... Нам нужно будет 3 числа (3 октября - ред.) проголосовать, потому что мы не успеем начислить пенсии, если вы не проголосуете", - сказал Гройсман.

Он добавил, что именно предложенная правительством пенсионная реформа является комплексной и системной и приведет к увеличению пенсий для отдельных категорий уже с октября.