Биткоин достигнет $91 тысяч к марту 2020 года, - Том Ли

Прогноз эксперта основывается на анализе динамики курса криптовалюты

Известный эксперт в области криптовалюты Том Ли считает, что биткоин достигнет цены в $91 тыс. за монету к марту 2020 года. Об этом сообщает Bitcoin.news.

Чтобы получить результат к 2020 году, эксперт использовал средний процент набранной стоимости после каждого падения.

"Из-за того, что диаграмма основывается на логарифмическом масштабе, в отличии от традиционной линейной диаграммы, пики и падения биткоина различаются незначительно".

Напомним, что ранее Ли предсказывал высокие цены на BTC еще в то время, когда цена на него была ниже $3 тысяч. В июле 2017 года Ли уже заявлял, что биткоин достигнет цены в $55 тысяч к 2022 году. Последний его прогноз прозвучал в январе 2018 года, тогда Ли пророчил биткоину цену в $25 тысяч к концу 2018 года.

Ранее UBR.UA сообщал, что нардеп от БПП скрыл покупку битоинов на 24 миллиона.