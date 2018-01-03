Биткоин хотят обложить налогом

Во многих странах считают, что криптовалюту используют для отмывания денег

Представитель Европейского центрального банка призвал правительства регулировать и облагать налогом Биткоин, считая криптовалюты объектом спекуляций и инструментом отмывания денег.

«Следует применять основное правило для любой финансовой сделки – каждый участник должен раскрыть свою личность», – сказал член правления ЕЦБ Эвальд Новотны в интервью газете Sueddeutsche Zeitung, передает Profitgid.

Новотны, который также является главой центрального банка Австрии, уверен, что нужен налог на добавленную стоимость Биткоина, поскольку это не валюта.

Другие официальные лица ЕЦБ также прокомментировали всплеск цен на Биткоин. Многие из них считают ведущую криптовалюту пузырем, а не цифровым конкурентом валюте евро. Тем не менее, «цифровое золото» вызывает озабоченность у центральных банков, поскольку оно может позволить отмывать деньги и уклоняться от других правил в традиционной финансовой системе.

«Мы решили прекратить печатание банкнот по 500 евро для борьбы с отмыванием денег, наложили строгие правила на каждый крошечный сберегательный фонд, но должны смотреть, как люди спокойно отмывают деньги по всему миру с помощью Биткоина. Этого нельзя допустить», – сказал Новотны.

Биткоин – это ведущая криптовалюта, которая сейчас торгуется в пределах $15 500, а несколько недель назад обновила свой рекорд в $20 000. Однако она подвержена высокой волатильности и власти многих стан мира считают, что криптовалюта используется для отмывания денег и других незаконных действий.