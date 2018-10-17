Бизнес ожидает высокую деловую активность в Украине - НБУ

Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания относительно уровня деловой активности в последующие 12 месяцев, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составил 117,2%.

Как и в предыдущих опросах, оживление деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, заявляют в НБУ.

Высокие темпы роста экономической активности сохраняются в основном благодаря улучшению прогнозов относительно общих объемов реализации продукции собственного производства, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, поясняет Нацбанк.

Вместе с тем, согласно опросу НБУ, бизнес отмечает низкий уровень остатков готовой продукции и отсутствие собственных производственных мощностей в случае неожиданного увеличения спроса.

Предприятия продолжают ожидать роста объемов привлечения иностранных инвестиций. Рост ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме респондентов сельского хозяйства, больше всего - респонденты предприятий энерго- и водоснабжения, отмечает Нацбанк.

Ожидания по росту потребности в заемных средствах в ближайшее время также остались практически на уровне предыдущего квартала: баланс ответов - 36.9% (во втором квартале 2018 года - 36.3%). Однако третий квартал подряд сокращается доля респондентов, которая планирует привлекать банковские кредиты. Среди тех, кто планирует брать кредиты, остается высокой доля респондентов, которые планируют брать кредиты в национальной валюте - 82,2%.

Наиболее сдерживающим фактором для привлечения предприятиями кредитов остаются высокие ставки по кредитам (69.1% респондентов), отмечает регулятор.

Кроме того, остаются высокими ожидания всех предприятий по объемам производства товаров и услуг в Украине. Более 30% респондентов ожидают, что объемы производства в следующие 12 месяцев будут расти, однако около 50% убеждены, что они останутся на прежнем уровне. Позитивные ожидания наблюдаются в течение последних десяти кварталов подряд, утверждает НБУ.

Второй квартал подряд предприятия снижают инфляционные ожидания. По итогам опроса рост потребительских цен ожидается на уровне 8.9% (во втором квартале 2018-го - 9.6%).

Основными факторами влияния на рост цен остаются курс гривни к иностранным валютам (82.8% ответов) и затраты на производство (однако вес этого фактора по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 3.1 п.п. до 68,5%).

По мнению опрошенных представителей предприятий в следующие 12 месяцев на динамику цен будут влиять доходы населения и цены на мировых рынках.

Ранее сообщалось, что более 90% руководителей украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают обесценивания гривни.