Бизнес под защитой? Кто пришел за Новой почтой

В Генеральной прокуратуре сначала заявили, что крупнейший отечественный почтовый оператор уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах, а потом оказалось, что пересылал безакцизный алкоголь.

Обыски в офисах компании "Новая почта" взбудоражил украинские социальные сети.

Накануне правительство торжественно объявило, что больше никаких "маски- шоу" против бизнеса в Украине не будет, и тут же пришли к одной из самых успешных отечественных компаний.

Обыски в "Новой почте" не особо вяжутся с заявлениями о защите бизнеса и способствовании его развитию, которые последнее время звучали от власти.

Корреспондент.net разбирался, в чем дело?

Обыски и обвинения

Представители Генеральной прокуратуры провели обыски в офисах Новой Почты в Киеве, Днепре, Полтаве и Харькове.

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила, что в рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта".

По ее словам, все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона.

В Генеральной прокуратуре заявили, что должностные лица группы родственных компаний "Новой Почты" использовали преступную схему, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

По сути, речь идет о конвертационном центре - "использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах".

Юрий Луценко взял под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта".

Большой шум

Обыски в "Новой почте" - стали темой No1 в Украине на прошедших выходных. По данным компании, "Новая почта" платит порядка 2,3 миллиардов гривен налогов в год.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет разбираться с ситуацией с обысками в компаниях, в частности в "Новой почте".

"На прошлой неделе состоялся ряд обысков в компаниях. Я буду защищать легальный бизнес и нам нужно разобраться, что происходит. Чтобы силовики не использовали властные полномочия. Поэтому я поручаю Министерству юстиции совместно с бизнес-омбудсменом и правительственным офисом инвестиций проанализировать эту ситуацию. Пообщаться с силовыми структурами и представителями бизнеса, чтобы мы сделали предварительные выводы", - написал он.

"И дальше все вопросы должны быть предметом обсуждения на одном из первых заседаний комиссии, образованной для реализации закона по #МаскиШоуСтоп", - добавил Гройсман.

ГПУ передумала

В итоге Юрий Луценко лично встретился с соучредителем "Новой почты" Вячеславом Климовым, и обсудил недавние обыски в помещениях компании.

"Представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны были корректными", - отметил Луценко.

Он подчеркнул, что обыски не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и не имели намерений рейдерского захвата.

Луценко добавил, что Климова ознакомили "с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты".

"В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ", - объяснил генпрокурор.

Кроме того, он сообщил, что к следствию поступила оперативная информация МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.

"Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий", - заверил Луценко.

Что это было?

Инвестиционный банкир Сергей Фурса признает, что украинский бизнес не святой, никто не любит платить налоги, но в деле с "Новой почтой" общественность встала на сторону компании из-за недоверия к правоохранителям.

"Даже если бы Новая Почта была корпорацией зла, их сотрудники пили бы кровь младенцев, обслуживали международный терроризм и лично упаковывали "новичок" перед отправкой в Лондон, все равно общество стало бы на их сторону. Потому что с одной стороны компания, созданная с нуля, не получавшая ни копейки дотаций и максимально отдаленная от государственных денежных потоков, а с другой стороны - прокуратура, у которой был бы шанс получить поддержку общества только в том случае, если бы они пришли к Фирташу, Ахметову или Коломойскому. Но к ним они приходят только выпить чаю в Амстердаме, к сожалению", - констатирует Фурса.

Существует мнение, что обыски в "Новой почте" могут быть связаны с происками конкурентов, в частности, государственной компании "Укрпочта".

"Новая почта" забирает большую долю рынка у госкомпании "Укрпочта".

По данным Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ), по итогам 2016 года, доли "Укрпочты" и "Новой почты" на рынке внутренних почтовых отправлений составили порядка 52% и 34% соответственно (еще 4,4% у "Мист экспресс", 2,4% - у "Ин тайм", 0,6% - у "Деливери"). При этом в последние годы доля "Укрпочты" падает, а "Новой почты" - растет. Официальных данных за 2017 года пока нет, но эксперты говорят, что доли основных почтовых операторов практически сравнялись.

Также традиционно при атаках на бизнес появились версии о том, что его хотят "отжать" или получить взятку.