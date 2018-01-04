Бизнес вывел из Украины более двух миллиардов долларов - Нацбанк

Объем репатриации дивидендов иностранными инвесторами в 2017 году составил $1,8 млрд.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, пишет "Слово и Дело" со ссылкой на "Зеркало недели" в четверг, 4 декабря.

"Согласно оперативным данным, сумма репатриации составила 1,8 миллиарда долларов. Это несколько больше, чем мы ожидали. Возможно, это связано с тем, что в конце года мы позволили репатриацию дивидендов до 2014 года, наверное, компании более активно начали выводить дивиденды. Но мы не видим проблемы в том, что сумма репатриации оказалась немного больше, чем ожидалось, - сказал он.

По словам Чурия, в ближайшее время НБУ направит отечественным банкам запрос для изучения желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год.

"Наша процедура заключается в необходимости оценить вероятный отток иностранной валюты, то есть покупка валюты и репатриация за границу, влияние этого оттока на валютный рынок. С этой целью в ближайшее время мы направим украинским банкам запрос относительно желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год. После того как мы соберем информацию от банков, сделаем определенную оценку и уже на ее базе будем проводить либерализацию, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе-декабре 2017 года в бюджет поступило 792,9 млрд грн, что на 28,7% больше, чем в 2016 году.

Как известно, Нацбанк обязали перечислить в госбюджет более 50 миллиардов.