Бизнесмен Альперин, подозреваемый во взятке НАБУ, вышел под залог 21 млн

Бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в даче 800 тыс. долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 млн гривен

Бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в даче 800000 долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро, вышел из-под стражи после внесения за него залога в размере 21 миллиона гривен.

ФОТО: ANTIKOR.COM.UA

"Я могу подтвердить, что он уже несколько дней на свободе", - сообщил его адвокат Виктор Петруненко "Украинские новости".

Он не уточнил, кто внес залог за его клиента и когда его внесли.

При этом в адвокатской фирме, которая предоставляет услуги Альперину, агентству сообщили, что залог за Альперина внесли в начале декабря.

Напомним, что в пятницу НАБУ и ГПУ задержала человека, которій предлагала одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тыс., чтобы закрыть дело. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что "известному в криминальных кругах одесскому контрабандисту" предъявлено подозрение. При этом, генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке прямо указал имя Альперина.

Альперину составили подозрение по ч.3 ст.369 УК, но не задерживали. В суд он явился.