Блінкен попередив причетних до Nord Stream 2 про санкції США

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив компанії, які беруть або планують взяти участь у російському проєкті газопроводу Nord Stream 2 ("Північний потік-2"), про загрозу санкцій відповідно до законів США.

Його заяву оприлюднив у четвер Державний департамент США, передає Укрінформ.

«Цей трубопровід є російським геополітичним проєктом, який має на меті розколоти Європу та послабити європейську енергетичну безпеку. Закони про санкції, прийняті Конгресом США у 2019 році та розширені у 2020 році, мають значну підтримку двопартійної більшості Конгресу», - наголосив Блінкен.

У цьому зв’язку він підкреслив, що адміністрація Байдена має намір дотримуватися цього законодавства.

«Держдепартамент повторює своє попередження, що будь-яка організація, яка бере участь у будівництві трубопроводу Nord Stream 2, ризикує опинитися під санкціями США й мусить негайно відмовитись від робіт на трубопроводі», - наголосив глава зовнішньополітичного відомства США.