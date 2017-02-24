Благодаря децентрализации количество дотационных местных бюджетов уменьшилось на 25% - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что благодаря проведению реформы децентрализации количество дотационных местных бюджетов уменьшилось почти на 25%.

"96% украинских бюджетов местного самоуправления были дотационными, а что такое "дотационные" - это каждый бюджет стоял на коленях и они были неспособны предоставить качественные услуги, которые они призваны предоставлять, как органы местного самоуправления", - сказал премьер в ходе конференции "От образования объединенных территориальных громад - к разумному росту" в Киеве в пятницу.

В.Гройсман отметил, что уже проведена финансовая децентрализация, которая дала возможность местным властям улучшить качество предоставляемых населению услуг.

"Мы провели финансовую децентрализацию и сегодня она является успешной, потому что количество бюджетов, которые были хронически дотационными уменьшилось почти на 25%", - сказал премьер.

По его словам, процесс снижения дотационности местных бюджетов продолжается, и в среднем их доходы в 2015 и 2016 гг. выросли на 50%, а в 2017 году ожидается рост на 25%.