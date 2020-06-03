Близько 40% розпайованих земель в Україні "працюють" в тіні - експерти

В Україні тіньову сільськогосподарську діяльність провадять на 12 млн га земельних угідь.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

"Загальна площа тіньовому обробітку оцінюється в 12 млн га", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, скасування податкових пільг для сільгоспвиробників у 2015 році призвело до суттєвого зростання податкового навантаження в АПК. При цьому, обсяги прямої бюджетної підтримки, на відміну від, наприклад, країн ЄС, є мінімальними. Відповідно, значно зросли стимули для тіньового виробництва сільськогосподарської продукції. Так, при загальній площі розпайованих земель 27 млн га, лише 17 млн га знаходяться в офіційній оренді. Крім того, наголошують в УКАБ, потрібно врахувати площу ділянок для особистого сільського господарства (ОСГ), які безоплатно виділялися останніми роками, і також мають високу частку тіньового обробітку.

За оцінками клуба, тіньове сільськогосподарське виробництво призводить до втрат місцевих бюджетів в обсязі до 10-12 млрд грн та неконкурентоспроможності легальних товаровиробників. Наголошується, що іншим наслідком такого становища є перманентні намагання легалізувати вироблену сільськогосподарську продукцію, в тому числі за допомогою так званих "скруток". Наслідком є подвійні втрати бюджету (тепер вже державного), а також ризик невідшкодування ПДВ для всіх агроекспортерів, що потрапляють під в групу посиленого ризику.

Виходячи з цього, УКАБ заявляє про підтримку законопроєкту No3131 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Із урахуванням того, що дрібні виробники (до 1 га в обробітку) виводяться із-під сфери дії закону, його схвалення, на думку членів Українського клуба аграрного бізнесу, не несе ризиків для одноосібників, і одночасно буде сприяти легалізації та інтенсифікації аграрного виробництва.

Як повідомлялося, проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції (No3131) був зареєстрований у Верховній Раді 27 лютого 2020 року. Ініціаторами законопроєкту виступила група народних депутатів, зокрема голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія, голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.