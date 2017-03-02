Блокада Донбасса заставляет покупать уголь в РФ - В.Гройсман

Блокада поставок угля с неподконтрольной части Донбасса невыгодна Украине, поскольку заставляет украинские предприятия закупать уголь в России. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Я проводил большую встречу с украинскими металлургами - это 17% промышленного производства страны, 25% валютной выручки, это прочная сфера нашей экономики. И когда просто перекрыли путь к украинским недрам, сегодня металлурги говорят, что можно получить нужное им угля из двух источников: либо Америка, или Россия", - заявил он.

"Сегодня блокада загоняет предприятия к тому, чтобы покупать уголь в России", - сказал Владимир Гройсман.

Как сообщал УНН, участники блокады на Донбассе отказались от переговоров с правительством.

Напомним, 15 февраля правительство приняло решение о чрезвычайных мерах в энергетике. Решение было принято на фоне блокады активистами на железной дороге поставок угля из Донбасса.

В ООН заявили, что блокада железной дороги на Донбассе приведет к финансовым убыткам и росте безработицы. В ЕС отметили беспокойство из-за блокады на Донбассе.

Как сообщал УНН, в конце января 2017 участники программы добровольческих батальонов на Донбассе начали блокаду железной дороги и заблокировали 3 ключевые ветви перевозки угля. В Луганской области перекрыто движение по железной дороге на линиях "Луганск-Лисичанск" и направление "Горное- Золотое". 2 февраля около 50 вооруженных людей в камуфляже перекрыли движение на железнодорожном переезде в Бахмуте.