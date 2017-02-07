Блокада ОРДЛО может повлечь за собой веерные отключения электроэнергии - Насалик

Если Украина выйдет на внешние рынки с целью купить 8 млн тонн угля, мировые цены на него подскочат на 30%, утверждает глава Минэнерго.

Экономическая блокада временно оккупированных территорий Востока Украины может привести к веерным отключениям электроэнергии, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.По его словам, в результате блокады украинские ТЭС перестанут получать антрацит, из-за чего украинской энергосистеме потребуется время на адаптацию.

"Если будет полностью перекрыта зона АТО, я могу подтвердить, что в определенный период у нас будет адаптации, и мы перейдем к веерным отключениям и ограничения в энергосистеме", - цитируют "Українські новини" его слова на пресс-конференции во вторник.

Насалик указал, что оперативно доставить в Украину необходимый уголь не получится: на это потребуется 50-60 суток. Возникший разрыв в поставках можно будет компенсировать лишь за счет ограничения потребления электричества.

По словам министра, если Украина выйдет на внешние рынки с целью приобрести 8 млн тонн угля, то мировые цены на него могут подскочить на 30-40%, а украинские потребители будут вынуждены возместить 20 млрд грн подорожания топлива.

Напомним, 25 января ветераны АТО, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк, заблокировали ветку железной дороги Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

Участники акции заявили, что эти меры направлены, в том числе, на освобождение заложников террористических формирований ОРДЛО.

На следующий день прокуратура открыла в отношении участников блокады уголовное производство по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса (блокирование транспортных коммуникаций).

2 февраля около 50 человек с помощью автомобилей перекрыли железнодорожные переезд в Бахмуте Донецкой области.

По материалам: Українські новини

