Блокировка сайтов РФ для бизнеса и рядовых украинцев: все последствия

Предприниматели рискуют потерять каналы продаж, а пользователи уже ищут альтернативы

15 мая президент Петр Порошенко подписал указ о блокировке доступа к ряду российских сайтов и программных продуктов.

Под санкции попадут три основные группы российских компаний: социальные сети, производители и поставщики ПО и системные интеграторы/дистрибьюторы.

Помимо блокировки российских соцсетей, почтовых и иных сервисов, также ограничен доступ к продуктам Лаборатории Касперского и Доктор Веб, специализирующихся на разработке антивирусных программ. Госсектору в приказном порядке запрещено пользоваться услугами российских разработчиков антивирусов.

Как эти нововведения скажутся на простых украинцах и бизнесе.

Плюс для украинских IT-шников

Украинских провайдеров уже обязали технически подготовится к отключению российских веб-ресурсов, что чревато потерей трафика, а значит, и денег.

Бизнесу теперь придется пересмотреть площадки, планы и бюджеты для общения со своей аудиторией, а простые украинцы озадачены поиском альтернативных программных решений.

Как рассказали эксперты, социальные сети - это даже не вершина айсберга, это лишь маленькая "побочная часть". А основной удар придется по российским производителям программного обеспечения.

К примеру, Яндекс является крупным производителем ПО, а не только владельцем сервиса "Карты". То же самое касается Mail.ru Group, которая в первую очередь, многопрофильная софтверная компания, а не почтовый сервис, как считает большинство пользователей.

Кроме того, будет ограничена деятельность в Украине российских системных интеграторов, которые до сих пор оставались полноценными игроками на нашем IT-рынке и, хоть и изредка, но продолжали поставлять софт и аппаратное оборудование украинским компаниям-заказчикам.

"Конечно, для украинских IT-компаний это решение является положительным, так как оно защищает интересы отечественного бизнеса и предоставляет ему дополнительные возможности", - заметил директор департамента корпоративных продаж компании "ІТ-Интегратор" Иван Сидоренко.

В добровольно-принудительном порядке

Что интересно, решение СНБО о введении санкций не распространяется на частных сервис-провайдеров - только на органы исполнительной власти (статья 10 Закона об СНБО).

Действующее законодательство не определяет порядок исполнения подобных санкций на телеком-рынке, поэтому сразу, скорее всего, ничего не изменится, говорят юристы.

Но прошлый опыт реализации подобных санкций, к примеру, на банковском рынке, свидетельствует, что данный недостаток закона быстро компенсируется подзаконными актами, которые, в отличие от СНБО, как раз могут напрямую влиять на участников рынка - в данном случае поставщиков телекоммуникационных услуг.

Принятие таких актов может и не совсем укладывается в законодательную процедуру, тем не менее об успешном опыте их обжалования неизвестно.

"Чтоб механизм заработал, его нужно сперва создать. Создавать его станет, скорее всего, один из госорганов, ответственных за телекоммуникационный рынок (это может быть Национальная комиссия по регулированию в сфере связи и информации или Госспецсвязь). После того, как порядок будет запущен, тогда можно будет обсуждать. Сейчас же провайдеры могут начать блокировать российские ресурсы преимущественно в рамках частной инициативы", - отметил управляющий партнер ЮК Jurimex Юрий Крайняк.

До вчерашнего дня украинские интернет-провайдеры отстаивали принцип сетевого нейтралитета и настаивали на своей основной функции - исключительно поставщиков услуг доступа к интернету и предоставления телекоммуникационных услуг.

Эта тема уже была предметом серьезных дебатов при обсуждении закона о блокировке контента в связи с нарушением авторских прав.

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Поэтому сложно оценить технологическую готовность множества интернет- провайдеров оперативно осуществить блокировку. В то же время при любом методе блокировки будут финансовые издержки со стороны того, кто ее непосредственно проводит, поэтому операторам стоит готовится к дополнительным расходам.

"Ни в специальном законе "О санкциях", ни в законе "О телекоммуникациях" не прописана ответственность интернет-провайдеров за невыполнение предписания. Сами же провайдеры смогут списать свои поступки на отсутствие технической возможности блокировок", - заметила советник, руководитель практики интеллектуальной собственности АО "Арцингер" Екатерина Олейник.

Дорогая блокировка

Тем не менее, украинские провайдеры, видимо, решили перестраховаться и уже начали подготовку к отключениям. Как рассказал нам директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов, они уже ведут работы и будут проводить их поэтапно, что, по предварительной оценке специалистов, займет от нескольких дней до недели.

Президентский указ уже взяли в работу и специалисты технического и юридического департаментов компании ВОЛЯ.

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При этом многие компании отмечают, что этот процесс очень ресурсозатратный и далеко не у всех получится быстро перестроиться, ранее такой функции в работе сетей предусмотрено попросту не было.

"Россия, например, прошла этот путь почти за два года. От политического решения до реальной блокировки первого сайта, отрасль потратила порядка $1,5 млрд на оборудование и его внедрение. И, если говорить юридическим языком, нужно поменять конституцию. Так как статья 15 однозначно запрещает цензуру", - отметил владелец компании-провайдера NetAssist Максим Тульев.

Но если действительно дойдет до дела, говорит Тульев, то где-то через полтора года можно ожидать реальной блокировки доступа к некоторым ресурсам сети, и создания структуры, аналогичной Роскомнадзору.

По оценке главы Интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, на техническое обеспечение и дополнительный персонал украинским провайдерам необходимо будет потратить в целом порядка $1 млрд.

Новые имена

Блокировки предлагается осуществить по доменным именам второго и третьего уровня, а также в некоторых случаях по URL.

Это означает, что провайдеры, если и будут проводить блокировки, то только исключительно в рамках списка доменных имен в решении. Например, так как в решении нет доменов и , то доступ к этим ресурсам ограничен не будет.

Кроме того, звучит как противоречащее нормам Гражданского кодекса Украины положение, возлагающее запрет субъектам РФ отчуждать объекты интеллектуальной собственности (причем без какой-либо конкретизации этих объектов).

"Российским компаниям ничего не стоит реструктурировать свою работу, провести ребрендинг и продавать свои же продукты в Украине, например, уже со штата Делавер или какой-то островной юрисдикции", - заметила Екатерина Олейник.

Сложнее ситуация с социальными сетями и сервисами Яндекс. Вероятно, переход на новые домены с технологической точки зрения не будет настолько прост.

Но тут вопрос в другом: с какими ресурсами были синхронизированы сервисы Яндекс и что начнет "ломаться" или не работать в украинских сегментах интернета, рынка электронной коммерции после блокировок (те же Яндекс.Деньги, например).

Повод для торга

В самом Яндексе нам ничего не сказали о том, будут ли функционировать их сервисы после введения санкций.

"Бизнес группы компаний Яндекса очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций - это украинский пользователь", - ответили нам в компании.

Как рассказали в Лаборатории Касперского, сертификаты, предоставляемые продуктам компании, означают, что те могут использоваться для обеспечения IT-безопасности государственных органов и бизнеса, и санкции не окажут существенного влияния и на них.

Есть лазейки и для Mail.ru, говорят эксперты.

"Если внимательно читать указ, то санкции применены к компании Mail.Ru Group, то есть речь идет о блокировке их сервисов в целом. Теоретически компания может дать права на доступ к ним другому юрлицу, и создать "зеркала" своих сайтов", - отметил IT-эксперт Виктор Валеев.

К тому же международная практика применения блокировок свидетельствует о том, что такие ситуации лишь приводят к поиску новых способов обхода запретов. В том числе, и самими пользователями. Самый простой вариант, скачать браузер "Тор" с помощью которого можно просматривать заблокированные сайты.

"Скорее всего появятся сервисы-переходники, которые будут отсекать информацию про IP", - отметил CEO и основатель бизнес-сети Hubber Артем Шевченко.

Активными пользователями российских соцсетей является и украинский бизнес. Более 10 млн наших соотечественников ходят в российские соцсети, поэтому наши интернет-магазины используют эти площадки как инструмент для работы с клиентами и партнерами. Для малого бизнеса, который часто не имеет собственного сайта, группы и страницы в социальных сетях являются едва ли не основным каналом продаж.

Так, часть интернет-магазинов перейдет за своими клиентами в Facebook и другие сервисы, говорят эксперты, а те, которые там были представлены ранее, будут агитировать пользователей переходить на свои площадки. Произойдет перераспределение трафика, ведь украинцы начнут проводить больше времени на других сервисах.

Поэтому украинским предпринимателям, которые ориентируются на продажи в социальных сетях, придется пересмотреть стратегию взаимодействия с аудиторией.

"Посетители, которые переходили на наш сайт с сервисов Яндекса и mail.ru "генерили" нам совокупно не более 5% реальных продаж. Думаю, пользователи "перетекут" в другие поисковые службы. Но зато более 25% подписчиков в нашей базе использовали сервисы yandex и mail.ru для почты. Но думаю, все быстро освоят разные службы VPN, особенно молодая аудитория Вконтакте", - говорит управляющий партнер интернет-магазина F.ua Дмитрий Покотило.

Дорогая альтернатива

Иначе дело обстоит с ресурсами для бизнеса, в частности, с программой 1С для предприятий, которая за последние 20 лет по факту стала монополистом в данном направлении.

С одной стороны, под санкции попали юридические лица (в том числе дистрибьюторы в Украине), а не сам продукт. С другой - санкции предусматривают блокирование активов и деятельности таких юрлиц, и на данный момент трудно предположить, как это повлияет на работу продуктов 1С в Украине.

"Хорошо, если у автора данных санкционных документов есть идеи, как бизнесу безболезненно "уйти" от 1С, к которой привыкли также и фискальные органы, и какая есть альтернатива. Если таких идей нет, то, наверное, пользователям придется самостоятельно подыскивать замену (например, SAP), или же довериться компании "1С", которая заявляет, что введение санкций не повлияет на обслуживание программных продуктов для бухгалтерского учета", - отметила старший юрисконсульт SBT Systems Ukraine Елена Талалай.

Стоит также отметить, что в первую очередь указ касается ограничений экономико-хозяйственной деятельности компаний, но он не запрещает использование ранее приобретенных продуктов.

Например, Яндекс не сможет продавать рекламу, поэтому они будут вынуждены уйти с рынка, так же и "1С".

По словам экспертов, сегодня быстро заменить продукты "1С" нечем, так как среди аналогов есть только нишевые более дорогие решения, которые не по карману среднему и малому бизнесу.

"Например, мы как поставщик видим, что у Microsoft есть промышленные системы, которые смогут прийти на замену "1С". Хотя цена этих решений выше, но и функционал значительно шире. Что касается продукции компании "Парус", то мы думаем, что увидим довольно быструю замену этого ПО, поскольку ранее государственные органы пользовались продуктом этого производителя довольно активно", - говорит Иван Сидоренко.

Денис Вергун

По материалам УБР