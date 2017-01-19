Bloomberg: Гривна будет самой стабильной валютой мира в 2017

Однако сохраняются риски инфляционного скачка

Волатильность гривны в 2017 году будет незначительной и украинская валюта будет самой стабильной в мире.

Об этом говорится в обзоре аналитиков Bloomberg, сообщает РБК.

Согласно их подсчетам, инфляция в Украине в 2017 году будет колебаться в пределах 10%, что является одним из главных факторов риска для экономики страны. Аналитики рейтингового агентства считают, что коэффициент риска для Украины в 2017 году составит 21,5%, поскольку прогнозируемый уровень инфляции превышает заложенный в государственный бюджет на 2%.

Однако, среди стран, по которым делался прогноз, Украина занимает далеко не первое место. Так, прогнозируемый уровень инфляции в Гане составляет 11,8%, Нигерии - 12,6%, Египте - 17,4%, Аргентине - 23,7%. Ну и лидирует по уровню сокращения потребительской способности населения Венесуэла с прогнозируемым уровнем инфляции в 403,5%. Самой стабильной страной по росту цен будет Швейцария.

Ожидаемый в 2017 году уровень инфляции в этом государстве составит 0,3%.

Напомним, Всемирный банк сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта для Украины на уровне 2% в 2017 году.